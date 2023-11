Will Smith, il tenero bacio sulla testa della moglie Jada Pinkett (per riunire la famiglia) conquista i fan

di Nikita Moro

Will Smith e sua moglie Jada Pinkett Smith compaiono uniti e complici in uno scatto condiviso per il giorno del Ringraziamento. Nella foto pubblicata poche ore fa sui social, l'attore bacia dolcemente la testa della moglie, mentre con il braccio l'avvolge a sé per uno scatto in bianco e in nero che fa impazzire i fan. Sotto il post Will Smith scrive: «Il miglior Ringraziamento di sempre! - poi aggiunge - Quella è mamma-mamma con i suoi 9 nipoti! - in riferimento alle altre slide in cui compare sua madre accerchiata dagli abbracci dei suoi nove nipoti».

La malattia di Jada Smith

L'attore protagonista di "Io sono leggenda" avrebbe riunito l'intera famiglia per il tanto atteso thanksgiving, una festività americana di grande importanza in cui si è grati per quello che si ha e per le persone dalle quali si è circondati. Anche Will Smith ringrazia la sua famiglia allargata nel giorno del Ringraziamento, comparendo in pubblico con un tenero scatto rétro che ritrae lui e sua moglia Jada Pinkett Smith, affetta da alopecia areata - una malattia che comporta la perdita di capelli.

La malattia dell'attrice statunitense è spesso stata sotto i riflettori a causa dello spiacevole incidente verificatosi agli Oscari 2022, in cui Will Smith ha sferrato un pugno in faccia contro il conduttore Chris Rock, dopo che aveva ironizzato sul taglio di capelli della moglie, paragonandola al soldato Ryan.

La coppia

Recentemente Will Smith è stato costretto a difendersi da una campagna diffamatoria portata avanti dal suo ex assistente, il fratello Bilaal, che ha affermato di aver sorpreso l'attore a fare sesso con l'attore e produttore Duane Martin, in un camerino.

Recenti anche le dichiarazioni di Jada Pinkett Smith durante il programma Today di ottobre, in cui ha confessato di essere separata da sette anni.

«Penso che fossimo entrambi ancora bloccati nella nostra fantasia su ciò che pensavamo dovesse essere l'altra persona», ha poi spiegato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 09:52

