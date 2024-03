Will Smith, "Bad Boys 4" blocca Miami: corsa contro il tempo per gli ultimi ciak in vista dell'uscita al cinema anticipata di una settimana

di Redazione web

Will Smith è uno degli attori di Hollywood più noti e amati dal pubblico internazionale amante dello spettacolo e del cinema. Nella sua carriera, il divo statunitense ha interpretato ruoli diversissimi tra loro: dal simpatico e irriverente Willy, in Willy il principe di Bel-Air, passando per il padre premuroso e resiliente ne La ricerca della felicità, fino ad arrivare a Muhammad Alì nel film Alì. Tuttavia, uno dei personaggi di Will Smith che ha fatto breccia nel cuore dei suoi fan è sicuramente il poliziotto Mike Lowrey, protagonista del film "Bad Boys". Chi ha amato le sue vicende sarà contento di sapere che a Miami si sta girando il quarto episodio.

Bad Boys 4 uscirà nelle sale cinematografiche il 7 giugno, una settimana prima ripetto all'uscita inizialmente programmata, segnala Deadline.

Will Smith paparazzato sul set

Il primo episodio della fortunata serie di film, ovvero "Bad Boys" è stato offerto al pubblico di tutto il mondo nel 1995. Da quel momento in poi, sono stati girati altri due lungometraggi: uno uscito nel 2003 e uno più recente che è stato trasmesso nelle sale nel 2020. I fan di Will Smith, che nel film è Mike Lowrey e quelli di Martin Lawrence, che interpreta il collega Marcus Burnett hanno, di recente, scoperto che i due attori stanno registrando il quarto episodio a Miami, in Florida.

Stando a quanto riporta WPL Local 10, le riprese sono cominciate mercoledì 28 febbraio e la viabilità è stata modificata, soprattutto nella zone di Brickell Avenue. Tuttavia, i cittadini non sembrano affatto averne risentito, anche perchè sono abituati, dato che, tutti i film della saga sono stati girati in città.

Will Smith and Martin Lawrence are photographed on the set of 'Bad Boys 4' in Miami, Florida. pic.twitter.com/Hpf39Tbk7I — Entertainment Tonight (@etnow) February 29, 2024

La trama di Bad Boys

La trama di Bad Boys vede due colleghi della narcotici, ovvero Mike Lowrey e Martin Lawrence impegnati nell'importante missione di arrestare trafficanti di droga. Spesso, il loro coraggio li caccia in situazioni pericolose ma, grazie alla loro esperienza sul campo, riescono sempre a cavarsela facendo arrestare i malviventi.

