Will Smith, la moglie Jada Pinkett: «Lo schiaffo agli Oscar? Ha salvato il nostro matrimonio». Ecco cosa ha rivelato l'attrice

Era il 2022, un'occasione speciale per il mondo dello spettacolo: la notte degli Oscar. In quell'occasione Il presentatore Chris Rock fece una battuta sul look dell'attrice Jada Pinkett Smith, che spinse il marito Will Smith, a salire sul palco e a colpire l'attore con uno schiaffo.

Lo schiaffo della discordia

«Dopo anni trascorsi - racconta Jada Pinkett Smith al Daily Mail - a cercare di capire se avrei lasciato Will, mi è servito quello schiaffo per comprendere che non lo lascerò mai». La moglie di Smith ha spiegato perché quel famigerato schiaffo agli Oscar del 2022 ha in realtà salvato il loro matrimonio. «Chissà dove sarebbe adesso la nostra relazione se ciò non fosse accaduto», ha aggiunto.