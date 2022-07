Weekend da vivere a Roma: tra musica, teatro e film. Tutti gli appuntamenti

di Valeria Arnaldi

Week-end di grandi eventi, tra note, spettacoli e moda.

MUSICA. Seconda serata, il 28 luglio, per Blanco all’Ippodromo delle Capannelle, nell’ambito di Rock in Roma. Special guest, Bnkr44. Un live animato da molti successi. Al Festival di Sanremo ha trionfato insieme a Mahmood con il brano “Brividi”, che ha conquistato anche il primato di essere il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in 24 ore dall’uscita. In meno di un anno, Blanco inoltre ha ottenuto 28 dischi di platino, 7 dischi d’oro e più di 1 miliardo di streaming totali. Non solo. È il più giovane artista italiano ad essere stato per diciotto settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti.

Stesso giorno per Carmen Consoli all’Auditorium Parco della Musica, con la band di “Volevo fare la rockstar Tour”, composta da Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto ed Elena Guerriero al pianoforte. In programma anche un duetto per chitarra e batteria con Marina Rei.

E proprio Marina Rei, il 29, sarà al Castello di Santa Severa.

Naska e Simone Panetti saranno, invece, a Capannelle, dove, il giorno dopo, si terrà il live di Rkomi.

Nella medesima data, live di Lino Patruno a Village Celimontana. Il 31, a conquistare sguardi e applausi sarà Riccardo Cocciante al Parco della Musica, per una sola data a dieci anni dall’ultima esibizione romana. Al Castello di Santa Severa, la scena sarà per Luca Barbarossa.

OPERA. Penultima replica alle Terme di Caracalla, stasera, per “Carmen” di Georges Bizet, nella stagione dell’Opera a Caracalla. Dirige Jordi Bernàcer. La regia è di Valentina Carrasco.

TEATRO. “Museo Pasolini” è lo spettacolo che, oggi e domani, Ascanio Celestini, nel centenario della nascita di Pasolini, terrà al Parco degli Acquedotti.



Stasera, per “I Solisti del Teatro”, Annalisa Favetti impersonerà Lady D nell’omonimo spettacolo diretto da Pino Ammendola. A raccontare la propria storia in scena sarà proprio il personaggio di Lady Diana. In primo piano, la donna, con le sue fragilità.

E fino al 29 luglio, al Teatro Quarticciolo, “Archeologie future”, cinque installazioni sonore, reinvenzioni di lavori della compagnia Frosini Timpano, create con Lorenzo Danesin, fruibili in cuffia.

A Casa del Jazz, il 31, “Le più belle frasi di Osho”, con Federico “Osho” Palmaroli, per la prima volta sul palco, in uno “show” dal vivo. Ad affiancarlo, il Furano Saxophone Quartet.

CINEMA. Grandi incontri presso Roma Cinema Arena. Il 28 luglio, “Il buono, il brutto e il cattivo” introdotto da Giuseppe Tornatore, e il 30, “A qualcuno piace caldo”, illustrato da Anna Foglietta. Il giorno dopo, Nanni Moretti con “Caro Diario”.

FASHION. Alta moda nella strada della dolce vita, stasera, con "Roma è di moda. Via Veneto Edition”, serata-evento con cento abiti, tra creazioni d’archivio di grandi griffe e lavori di giovani stilisti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Luglio 2022, 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA