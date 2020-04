Viito: «Vi presentiamo Benzina, il nostro nuovo singolo»

di Rita Vecchio

L’ultima volta che li avevamo visti, è stata sul palco del Festival di Sanremo, ospiti nella serata duetti del rapper Junior Cally. Giuseppe e Vito, il duo che in arte diventano Viito (quelli degli oltre 26 milioni di stream su Spotify con i singoli del loro album di esordio, “Bella come Roma", “Industria Porno” e “Tempi migliori”) tornano con un nuovo singolo, Benzina. Un brano che segna lo spartiacque rispetto ai precedenti, «più maturo», lo hanno definito nella video intervista.



La produzione è di Francesco “Katoo” Catitti (produttore, arrangiatore e mix engineer anche di Mahmood, Elodie, Dario Faini, Eros Ramazzotti). Mentre il brano - scritto da loro - ha una melodia malinconica, con un testo a tratti duro, ma con la speranza sempre che tutto riparta. «“Vito non stai bene, Vito non stai bene”, cantiamo. Con la voglia che fuoco dell’amore perduto si riaccenda anche se la benzina è finita da tempo in una Milano che piange di malinconia».



L’accenno è alla città dove si sono trasferiti da poco (dopo Roma e Bologna) e dove, in un appartamentino del quartiere periferico di Corvetto stanno trascorrendo la quarantena. «Siamo arrivati per lavorare alle nuove canzoni, per scriverne di nuove e per cambiare città, come ormai siamo abituati a fare da tempo. Roma, Bologna e adesso Milano. Chissà dove andremo dopo? Ce lo chiediamo spesso. Siamo lontani da casa ormai da quasi metà della nostra vita. “Fuori sede” nell’anima, fuori luogo, fuori moda, passiamo il tempo in una casa in affitto a fare canzoni, tutti i giorni». Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 21:50

