Vasco live 2022, cinque nuove date per soddisfare «l'enorme richiesta di biglietti». Ecco quali

«Io sono ancora qua... eh già» recita il grande Vasco in una delle sue canzoni più celebri. Tutto pronto per il ritorno sul palco del grande cantautore italiano: il Vasco live 2022 partirà a maggio e terminerà a giugno con un calendario ricco di tappe, già sold out. Per soddisfare «l'enorme richiesta di biglietti», alle date già esistenti, si aggiungono cinque nuovi appuntamenti a Napoli, Ancona, Bari, Messina e Torino.

Leggi anche - Giancarlo Magalli a Verissimo smaschera la Bruganelli: «Selfie con Sonia? Una provocazione per Adriana Volpe»

Il tour inizierà a Trento il 20 maggio 2022 con un evento speciale per poi concludersi a Torino il 30 giugno 2022. Di seguito il calendario finale del Vasco live 2022:

20 Maggio 2022 Trento - Trentino Music Arena

24 Maggio 2022 Milano - Ippodromo Milano Trenno sold out

28 Maggio 2022 Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sold out

03 Giugno 2022 Firenze - Visarno Arena sold out

07 Giugno 2022 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona – nuova data

11 Giugno 2022 Roma - Circo Massimo sold out

12 Giugno 2022 Roma - Circo Massimo sold out

17 giugno 2022 Messina - Stadio San Filippo - nuova data

22 Giugno 2022 BARI – Stadio San Nicola – nuova data

26 giugno 2022 Ancona - Stadio Del Conero - nuova data

30 Giugno 2022 TORINO – Stadio Olimpico – nuova data

I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 12.00 del 15 ottobre sui circuiti VIVATICKET, TICKETMASTER e TICKETONE. In anteprima per gli iscritti al Fan Club IL BLASCO a partire dalle ore 12.00 del’11 ottobre sulla piattaforma VIVATICKET.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA