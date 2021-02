Ultimo al settimo cielo: lo scatto social con Daniele De Rossi a Roma

Ultimo e Daniele De Rossi insieme sul social. Il cantante Ultimo ha pubblicato dalle stories una foto in cui, felicissimo, abbraccia l’ex centrocampista e capitano della Roma.

ULTIMO: LA FOTO A ROMA CON DANIELE DE ROSSI

Dalle stories del suo account Instagram Ultimo ha pubblicato uno scatto mentre sorride felice, con la Capitale sullo sfondo, assieme a Daniele De Rossi, storico giocatore della Roma che nella stagione 2019-2020 si è trasferito in Argentina per vestire la maglia del Boca Junior.

ULTIMO E LA DEDICA A DANIELE DE ROSSI NEL GIORNO DELL'ADDIO

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, non hai mai nascosto di essere un grande tifoso della Roma e in passato durante un suo concerto ha fatto un tributo proprio a Daniele De Rossi. Nel giorno dell’addio definitivo del centrocampista ai giallorossi, Ultimo dal palco, mentre mostrava la maglia con il numero 16, gli ha reso omaggio con un discorso di saluto, facendo poi intonare al pubblico un coro in suo tributo. Alla fine, dopo aver detto “Questa te la dedico”, sono partite le note di “Buon Viaggio”, singolo dell’album “Peter Pan”.

