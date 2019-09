Tommaso Paradiso lascia i Thegiornalisti e diventa solista: «Ho scritto tutto io...». La replica del chitarrista Marco Rissa: «Noi continuiamo»

di Emiliana Costa

L'ex frontman della band romana ha appena detto addio al gruppo con il quale negli ultimi anni ha scalato tutte le classifiche. Completamente, Riccione, Felicità puttana sono solo alcune delle hit diventate cult dal 2016 ad oggi. Ora l'addio.SulleTommaso Paradiso annuncia così la separazione: «Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti, ma come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. È giusto che sia così.».In una story successiva aggiunge: «». A stretto giro, la replica di Marco Rissa, ex compagno della band: «».Tommaso Paradiso non ha specificato le ragioni della rottura, ma ha detto: «». Negli ultimi tempi si era parlato di tensioni all'interno della band, che si è imposta come uno dei fenomeni pop più clamorosi degli ultimi anni della musica italiana. Dopo una lunga gavetta nei locali romani, Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera hanno inventato un suono sospeso tra cantautorato, Venditti, Vasco Rossi, Lucio Dalla, Luca Carboni, gli Oasis e il più attuale sound elettronico pop, scalando le classifiche e diventando frequentatori abituali dei network radiofonici, inserendosi a pieno titolo in quella nuova scena indie che ha rivitalizzato la scena italiana.