TheGiornalisti al Circo Massimo, il concerto a Roma è una festa tra amici

Una grande festa per celebrare un anno di successi quella che i TheGiornalisti hanno celebrato con il pubblico in un live speciale al Circo Massimo, dove sono stati la prima band italiana a esibirsi.



Sul palco insieme a loro i super ospiti, CALCUTTA, DARDUST, ELISA, FRANCO126, LUCA CARBONI e TAKAGI & KETRA, grandi artisti amici che hanno collaborato ad alcuni successi della band e che ora si uniscono per celebrare l’anno da record del gruppo.



Dopo aver registrato il sold out di tutte le oltre 30 date del “LOVE TOUR”, iniziato il 19 ottobre 2018 e finito il 14 maggio 2019, con oltre 250.000 spettatori nei più importanti palazzetti italiani, di cui più di 45,000 solo a Roma (con 6 sold out solo al Palazzo dello Sport di Roma) i Thegiornalisti hanno ripercorso i più grandi successi della loro carriera, in un vero e proprio inno all’amore e al romanticismo sul palco dell’antico stadio romano.



Tante le sorprese in scaletta, fra cui “Maradona y Pelé”, l'ultimo travolgente singolo dei Thegiornalisti uscito su etichetta Island Records, già certificato disco di platino che conta 20 milioni di stream su Spotify e 10,9 milioni di views del videoclip su YouTube. Il brano è stato scritto da Tommaso Paradiso insieme a Dario Faini e prodotto da Dardust (Dario Faini), anche lui ospite della serata. Oltre a “Maradona y Pelé”, in scaletta troviamo anche “Riccione”, “Felicità Puttana”, “Questa nostra stupida canzone d’amore”, successi realizzati grazie alla collaborazione della band con Dardust, “Luca lo stesso”, canzone che Tommaso Paradiso scrive insieme a Luca Carboni e Faini. La band, inoltre, ripropone sul palco anche “Da sola/ In the night”, inciso con Elisa in collaborazione con Takagi e Ketra. La setlist del concerto vede anche il momento di “Stanza Singola”, singolo frutto della collaborazione artistica tra Tommaso Paradiso e Franco 126, e del singolo “Fine dell’estate”, in cui il gruppo è accompagnato dalla voce di Calcutta. Domenica 8 Settembre 2019, 00:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA