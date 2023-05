Tina Turner, Fiorella Mannoia e il dolore nel post social: «Ci ha insegnato che si può uscire dall'inferno e rinascere più forti di prima»

di Redazione Web

La notizia della morte di Tina Turner ha fatto rapidamente il giro del mondo. Molti artisti hanno voluto ricordare e omaggiare la stella statunitense, scomparsa ieri, 24 maggio 2023, nella sua casa di Küsnacht, in Svizzera. Tra le artiste della musica italiana più affrante c'è Fiorella Mannoia che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto della cantante con una didascalia a corredo che esprime tutta la sua tristezza.

Il post di Fiorella Mannoia su Instagram

Fiorella Mannoia ha ricordato Tina Turner come un esempio di vita: «È stata un esempio di coraggio per molte generazioni, sicuramente per la mia, la guardavamo con ammirazione, ci ha insegnato che si può uscire dall'inferno e rinascere più forti di prima».

«La Regina ci ha lasciato, ma la sua musica, la sua inconfondibile voce, la sua bellezza, il suo contagioso sorriso, la sua energia e il suo immenso talento rimarranno per sempre nella storia musicale. Nel mio piccolo, posso solo dire grazie per quello che ci ha lasciato», ha scritto Fiorella Mannoia a corredo del post pubblicato su Instagram.

