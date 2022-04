Stash e Giulia Belmonte in dolce attesa (di nuovo): l'annuncio su Instagram commuove il web

Antonio Stash Fiordispino non è nuovo ad annunci sorprendenti. In attesa della nascita della sua piccola Grace, infatti, il leader dei The Kolors decise di dare l'annuncio in mondo visione durante una puntata di Amici di Maria De Filippi. E oggi, a distanza di due anni, ecco un altro annuncio. Questa volta su Instagram, Stash decide di condividere un post che commuove tutti i suoi fan: lui e Giulia Belmonte aspettano il loro secondo figlio.

«E poi arrivi tu…» scrive Stash in un post condiviso anche dalla sua compagna. «A moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!», queste le parole di Stash e di Giulia Belmonte per dare l'annuncio della dolce attesa.

Ancora è presto per sapere se il secondo figlio della coppia sarà un maschietto o una femminuccia. Quello che è certo, però, è che i due non vedono l'ora di accoglierlo in famiglia e di conoscere il fratellino di Grace.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 16:34

