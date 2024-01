Spice Girls, Mel B conferma il ritorno della girl band nel 2024:«Stiamo lavorando a un grande progetto. Saremo tutte e cinque»

di Alessia Di Fiore

Le Spice Girls sono pronte a tornare insieme nel 2024. Dopo la loro ultima esibizione alle Olimpiadi del 2012 i fan non hanno fatto altro che sperare in un ritorno in grande stile e il loro desiderio potrebbe essere esaurito. A dare la notizia, non sono le solite "voci di corridoio", ma la stessa Mel B in persona che in una recente intervista alla rivista Glamour ha dichiarato: «Stiamo lavorando a un grande progetto, che sarà annunciato molto presto, a metà del prossimo anno. Non posso dire molto al riguardo, ma siamo tutte e cinque, il che è davvero eccitante».

Da anni sono in circolazione voci su una possibile reunion del gruppo tutto al femminile, ma non erano mai state esaudite. Le parole di Scary Spice hanno però riacceso la speranza nel pubblico: sarà la volta giusta?

