«Così Beckham e Victoria mi hanno salvato la vita: avevo 17 anni e rischiavo di morire»

La celebre coppia formata da David e Victoria Beckham ha salvato la vita a Sophie May, una giovane donna inglese che, all'epoca dei fatti, aveva 17 anni ed affetta da una forma acuta di asma. Patologia che l'ha costretta per anni ad una sedia a rotelle, a continue visite in ospedale e ad un'adolescenza vissuta fra le mura di casa, per le continue ricadute fisiche e psicologiche. Una vita ridata alla luce grazie all'incontro con i suoi idoli: l'ex campione del Manchester United e la cantante del gruppo più ascoltato negli anni 2000, le Spice Girls.

La scelta di Sophie

Questa è una storia a lieto fine, raccontata in prima persona dalla sua protagonista. Da chi l'ha vissuta, sofferta e poi riscoperta grazie ad un'opportunità irripetibile, concessa dall'associazione When You Wish Upon A Star, un ente benefico che regala un ultimo desiderio a chi è gravemente ammalato o è sul punto di morire. Sophie May nel 2006 ha scelto di lottare, di cogliere il positivo da ciò che le stava capitando, di non pensare più a come lasciare questo mondo, ai farmaci o agli steroidi, ma di aprirsi ad un nuovo inizio.

Oggi Sophie May ha 34 anni, è assistente sociale nel Nottinghamshire, vive con il marito Martin, conosciuto durante quegli anni difficili, e le loro due figlie Bella Grace, di otto anni, e Daisy, di quattro. Ricorda gli anni in cui era gravemente malata, costretta a sottoporsi a diverse operazioni per una forma rara di asma fragile che colpisce il sistema immunitario, fino ad annientarlo.

A Madrid per i Beckham

Correva l'anno 2006, David e Victoria Beckham erano la coppia più in vista di quegli anni: famosi, talentuosi, belli e dannati. Sophie May aveva 17 anni e lottava per la vita. La rassegnazione della famiglia era tale da voler esaudire quello che rischiava di essere il suo ultimo desiderio. Grazie a When You Wish Upon A Star, Sophie e sua madre volarono a Madrid, per dedicarsi ad un viaggio pieno di sorprese che le avrebbe cambiato per sempre la vita.

A Madrid, incredula, Sophie ebbe la possibilità di abbracciare dal vivo e trascorrere del tempo insieme con quei divi che tanto amava e ammirava. Di Victoria e David Beckham ricorderà sempre la gentilezza, la semplicità e la premura che le dedicarono in quei giorni vissuti nella capitale spagnola. Al suo rientro in Gran Bretagna, Sophie May fu sottoposta ad una nuova cura basata su un farmaco chiamato Xolair, sperimentato per gli asmatici gravi e che ha poi continuato ad assumere per i successivi 17 anni: ora sta bene e tanti anni dopo ha raccontato di quell'incontro, di quel viaggio. Ecco svelato il potere dei Beckham.

