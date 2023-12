David Beckham, il video mentre si allena fa impazzire i fan: «Grazie Victoria»

di Marta Goggi

David e Victoria Beckham sono sposati da più di vent'anni. La coppia formata dall'ex calciatore e dalla ex componente delle Spice Girls ha avuto 4 figli ed è sempre sembrata al pubblico uno duo perfetto. Victoria ha di recente pubblicato un video sui social mostrando l'allenamento del marito.

Sui social

Le riprese di David Beckham mentre si allena hanno decisamente fatto impazzire il web. In calzoncini blu l'ex calciatore ha fatto degli esercizi a terra mentre la moglie lo riprendeva. «Allenamento mattutino con questa Macchina dell’Amore», questa la descrizione del post. Sono molti i commenti dei fan sotto il video, c'è chi ha rigraziato la Beckham per le riprese del marito, scrivendo: «Victoria, tu fai così tanto per noi» e anche «Grazie, sei una donna fortunata».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 17:38

