Snoop Dogg, morto il fratello Bing Worthingon: aveva 44 anni. L'addio straziante sui social: «Sei tornato dalla mamma»

Snoop Dogg è in lutto. Ha detto addio al fratello minore Bing Worthington, di 44 anni. Il rapper ha annunciato la sua morte ieri sera sui social, suscitando commozione tra i fan per la tragica scomparsa. Un carosello di foto e video per rendere omaggio al fratello con cui condivideva un legame molto stretto, fatto di complicità e rispetto. Il cantante di "Drop It Like It's Hot" aveva perso la mamma Beverly Tate nel 2021, all'età di 70 anni. Al momento il rapper non ha lasciato dichiarazioni sulle cause di morte del fratello più piccolo: tra loro due c'erano otto anni di differenza.

Le dediche sui social

Snoop Dogg ha pubblicato su Instagram diversi post che lo ritraggono insieme al fratello.

La causa della morte di Worthingon rimane sconosciuta, ma un sergente del dipartimento della contea di Orange, in California, ha confermato a Nbc News che «verranno effettuati un'autopsia e un esame tossicologico».

