Addio Coolio, l'omaggio di rapper ed attori. Michelle Pfeiffer: «Dopo 30 anni ho ancora i brividi per quella canzone»

Il mondo del rap e dello showbusiness non dimentica Coolio. Ed il giorno dopo la sua morte, sono tante le parole-omaggio dei colleghi che hanno voluto rendere un sentito tributo a Artis Leon Ivey Jr, questo il suo vero nome di Coolio, morto all'età di 59 anni. Snoop Dogg, Ice Cube e MC Hammer sono stati tra i primi grandi nomi dell'industria rap che hanno reso omaggio a Coolio, dopo aver appreso la notizia della sua dipartita, così come l'attrice Michelle Pfeiffer, che con lui aveva lavorato in un film.

L'omaggio dello showbusiness

Coolio, noto per il successo Gangsta's Paradise, una hit tratta da una canzone di Stevie Wonder che lui attualizzò in chiave rap è stato tra i rapper più noti negli anni Novanta. Snoop Dogg, il rapper sull'onda del successo da almeno due decenni, ha postato su Instagram la frase che fa riferimento proprio a quella canzone.

Quella canzone fu la traccia del film con Michelle Pfeiffer che su Instagram ha postato una foto di loro due insieme, scrivendo in un lungo post ricordo: «La vita è troppo breve...30 anni dopo ho ancora i brividi quando ascolto quella canzone».

Ice Cube, un ex membro del gruppo hip-hop NWA, ha definito una «triste notizia», mentre MC Hammer, meglio conosciuto per il suo singolo di successo U Can't Touch This, ha reso omaggio pubblicando una foto di Coolio, descrivendolo come «uno dei tizi più simpatici che abbia mai conosciuto».

