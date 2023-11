Snoop Dogg, addio alla marijuana: «Smetto di fumare». L'annuncio social

Snoop Dogg è uno dei più grandi rapper della storia della musica. Ma lui non è famoso solo per la sua musica ma anche per la sua sfrenata passione per l’erba che fuma con ardore da oramai tantissimi anni. Arrivato però all’età di 51 anni pare aver deciso di smettere definitivamente. Poche ore fa è arrivato l'annuncio social in cui dice proprio di non voler più fumare. Un annuncio che in pochi attimi ha fatto discutere tutti i suoi fan.

Qualche tempo fa Snoop Dog aveva aumentato lo stipendio al suo rollatore personale di canne: «C'è l'inflazione». Più di cinquantamila dollari all'anno per preparare sigarette alla marijuana. E' questo lo stipendio che il rapper americano versa al suo solerte dipendente, torvato dopo aver lanciato un bando di selezione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 22:46

