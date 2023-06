Berlusconi, Anna Oxa e il saluto speciale: «Adesso è in viaggio». Poi l'addio a Francesco Nuti

di Redazione Web

Anna Oxa a tre giorni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi ha voluto dedicare un saluto speciale all'ex Presidente del Consiglio dei ministri. La cantante ha pubblicato su Instagram un video in cui ha voluto fare l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi e Francesco Nuti.

«Bisogna sognare in grande per poi realizzare in grande. Con questa frase Silvio Berlusconi è entrato nei cuori di tante persone che nel vedere i fatti hanno creduto in lui», ha sottolineato Anna Oxa nel video. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Berlusconi morto, l'ultimo saluto dei tifosi del Milan ad Arcore: «Nessuno potrà sostituirlo»

Anna Oxa a Belve: «Viviamo in tempi terribili. La lite con Madame? Orchestrata da qualche salottino»

Il video di Anna Oxa su Instagram

«Un saluto a Silvio che adesso si trova in viaggio e un saluto a Francesco Nuti che tanti di noi ricordiamo con affetto», ha sottolineato Anna Oxa.

In questo video è la voce del Cavaliere a spiegare come gli animali siano sono gli unici a dare tanto senza chiedere nulla in cambio e «sanno farsi capire senza proferire parola».

Le parole di Silvio Berlusconi nel video

«Perché dobbiamo amare gli animali? Perché non sanno cos’è l’odio, non conoscono l’invidia e il rancore - è la voce di Silvio Berlusconi a parlare nel video -. E perché davanti al potere dell’uomo sono indifesi. Si accontentano di un posto dove ripararsi dal freddo. Il loro sguardo è puro come il loro cuore. Sanno farsi capire bene senza proferire parola. Loro sanno darci un amore vero e profondo. Se noi impareremo ad amarli come meritano ci sentiremo più vicini a Dio».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA