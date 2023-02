Anna Oxa a Belve: «Viviamo in tempi terribili. La lite con Madame? Orchestrata da qualche salottino»

Anna Oxa è uno degli attesissimi ospiti del programma "Belve" di Francesca Fagnani, al via dal 21 febbraio su Rai2 e in onda ogni martedì in prima serata. La cantante racconterà alla giornalista la sua ultima esperienza al Festival di Sanremo, rispondendo alle domande incalzanti di Fagnani.

Anna Oxa concede a Francesca Fagnani la prima e unica intervista dopo Sanremo e racconta a ruota libera la sua versione sulla partecipazione al Festival, sul piazzamento in classifica e sull’affaire Madame. «Il vero voto è quello che tu hai trasferito – dichiara – È un voto differente, non è un numero». Incalzata, poi, da Fagnani che le chiede perché si sia sottratta a tutte le interviste, Oxa dichiara: «Possono essere tantissime le risposte a questo. E ci potrebbero essere risposte che in questo momento io non posso dare. Non puoi tu condannare perché vuoi soddisfare il tuo desiderio di non so cosa».

Infine, sul caso Madame Anna Oxa ha detto: «La nostra lite orchestrata ad arte da qualche salottino. Per denigrare qualcuno devi inventare una storia… viviamo in tempi terribili». Appena terminato il Festival di Sanremo anche la giovane cantante di Vicenza aveva comunicato su Twitter che tra lei e Anna Oxa non c'era stata nessuna lite.

