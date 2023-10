Shiva arrestato, la sua versione: «Mi sono solo difeso da un'aggressione»

di Redazione web

La sua versione. Il rapper Shiva, arrestato dalla Polizia per tentato omicidio per avere sparato alle gambe a due ragazzi, ha risposto alle domande del gip Stefania Donadeo. In sostanza, il 24enne Andrea Arrigoni, conosciuto appunto con il nome d'arte Shiva, ha spiegato di essersi difeso dall'aggressione subita dai due, entrambi lottatori di Mma vicini al rapper Rondo Da Sosa, presentando anche il referto medico che certifica la frattura della mandibola in seguito all'agguato avvenuto nell'hinterland milanese.

«Mi sono difeso da un’aggressione, in due si sono avvicinati e mi hanno colpito spaccandomi la mandibola, ho un referto per dimostrarlo».

Shiva, chi è il rapper arrestato per tentato omicidio: 24 anni, la canzone tormentone su TikTok, il figlio in arrivo

Shiva risponde al Gip

La sparatoria risale allo scorso 11 luglio quando, secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, coordinata dall'aggiunto Laura Pedio e il PM Daniela Bartolucci, Shiva avrebbe incontrato i rivali a Settimo Milanese fuori dalla sede della casa discografica Milano Ovest del trapper.

Shiva è accusato di duplice tentato omicidio oltre che di possesso illegale di arma da fuoco.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA