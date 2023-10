Shiva, altri guai per il rapper: «Ha accoltellato una persona». L'arsenale di machete e armi soft

Shiva arrestato per tentato omicidio. Ma per il rapper attualmente detento nel carcere di San Vittore a Milano i guai non finiscono qui: Andrea Arrigoni, questo il vero nome del 24enne, è indagato anche dalla Procura di Ascoli per un altro episodio di violenza.

Shiva indagato a Ascoli

Shiva, si legge su La nuova Riviera, avrebbe accoltellato alla schiena una persona per due volte a San Benedetto del Tronto. L'aggressione risalirebbe alla notte del 30 agosto, e sarebbe stato proprio questo episodio a far spalancare le porte del carcere per il rapper, considerato dagli inquirenti concreto il rischio che possa commettere nuovamente atti violenti.