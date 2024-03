Paura sull'Ascoli Mare, camion in fiamme sulla superstrada: viabilità in tilt per ore

Un violento incendio ha completamente distrutto un camion lungo il raccordo autostradale 11 Ascoli-Mare all'altezza dell'uscita per Monteprandone.

È successo oggi alle 14,30, costringendo le squadre di vigili del fuoco di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto a confluire sul luogo dell'emergenza.



Il mezzo pesante trasportava generi alimentari confezionati. Illeso il conducente. Le fiamme si sono propagate anche delle sterpaglie a margine della carreggiata a poca distanza dallo svincolo per accedere al casello della A14. Sul posto cinque mezzi antincendio e dodici operatori dei vigili del fuoco. Non risultano persone coinvolte.Il tratto di superstrada interessato è stato chiuso al traffico veicolare con uscita obbligatoria a Monsampolo in direzione mare. Sul posto anche agenti della polizia stradale.



Nel video l'intervento dei Vigili del Fuoco sul Raccordo Autostradale 11, «Ascoli Mare», per l’incendio di un camion che trasportava generi alimentari.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Marzo 2024, 23:01

