Malore nel sonno, Giulia Cappelletti muore a 27 anni: era una maestra delle elementari. Gli amici: «Siamo distrutti»

Andare a dormire e non svegliarsi più. Una morte inspiegabile. Soprattutto quando colpisce a una ragazza di 27 anni. Giulia Cappelletti, maestra delle scuole elementari, è morta domenica, colta da malore nel sonno. Uno choc per tutta la comunità di Allumiere (Roma) e per quella scolastica di Civitavecchia, dove la giovane lavorava.

Morta nel sonno a 27 anni

I funerali si sono tenuti martedì. Hanno partecipato anche i piccoli alunni della scuola primaria Cesare Laurenti, che le hanno dedicato alcuni disegnini e messaggi di addio: «Ci mancherai maestra Giulia», si legge. «Una tragedia inspiegabile la morte di Giulia – la riflessione del parroco don Roberto – per la quale si provano rabbia, dolore e amarezza.

Chi era la maestra Giulia

Dopo il diploma, Giulia Cappelletti si era laurata all'università "Lumsa" di Roma con 110 e lode. Stava svolgendo l’anno di prova alla primaria per entrare in ruolo definitivamente.

