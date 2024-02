Incinta muore per malore, anche il suo bambino non ce l’ha fatta: Andrea è morto tra le braccia del papà

Non ce l'ha fatta il piccolo Andrea, nato una settimana fa con un cesareo d'urgenza dopo che la sua mamma, 37 anni, incinta all'ottavo mese di gravidanza, ha avuto un malore improvviso a casa ed è poi morta. Il bambino, ricoverato in condizioni molto gravi al pediatrico Meyer di Firenze, è deceduto oggi in ospedale.