Malore sul sentiero, muore l'ex rettore di Trieste Maurizio Fermeglia. Studente di medicina tenta il massaggio cardiaco

SAN DORLIGO DELLA VALLE - L'ex rettore dell'Università di Trieste, Maurizio Fermeglia, è morto all'età di 69 anni per un malore mentre stava camminando su un sentiero nella val Rosandra. Alle attività didattiche e scientifiche, Fermeglia aveva associato quella di operatore del soccorso alpino. A trovare Fermeglia, che era solo, è stato un escursionista austriaco, il quale ha cominciato a gridare aiuto ed è stato udito da altri due giovani escursionisti uno dei quali studente di medicina. Questi ha potuto iniziare il massaggio cardiaco fino al sopraggiungere dei soccorritori, otto tecnici, che hanno proseguito con il massaggio fino all'arrivo dell'elicottero, senza purtroppo riuscire a salvarlo. Una volta constatato il decesso da parte del medico di bordo e ottenuto il nulla osta alla rimozione della salma, quest'ultima è stata prelevata dal secondo elicottero.

Ex rettore morto, chi era

Ingegnere chimico, si è laureato all'Università degli Studi di Trieste. Fino al 1983 ha svolto attività di ricerca alla Denmark Technical University (Dth), per poi tornare all'ateneo triestino come professore ordinario nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura. Tra il 2006 e il 2012 ha ricoperto la carica di direttore del medesimo istituto e, per due anni, anche di presidente del Consiglio delle strutture scientifiche e di direttore della Scuola di dottorato in nanotecnologie. Dal 2013 al 2019 è stato rettore dell'Università degli studi di Trieste . Gli ambizioni della sua attività di ricerca sono stati nanotecnologie, nanomedicina, progetta-zione di materiali per le scienze della vita.

E' stato autore di numerosi articoli scientifici e membro di associazioni internazionali nel campo dell'ingegneria chimica; consulente scientifico per programmi di sviluppo europeo.

