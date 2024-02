Candeggina nella coppa del vino, don Felice beve il composto avvelenato e ha un malore: choc durante la messa

In un paesino in prinvincia di Vibo Valentia, in Calabria, c'è chi ha provato ad avvelenare un prete perché promotore di legalità e amore nella parrocchia San Nicola di Pannaconi. I responsabili (non identificati) hanno versato della candeggina nella coppa dell'acqua e del vino che Don Felice Palamara beve durante la messa, mentre celebrava l'eucarestia sabato pomeriggio. L'odore sgradevole del composto chimico ha allarmato il sacerdote, costringendolo a porre giù la coppa e a interrompere la messa a causa di un malore. Il prete è cardiopatico e soffre di asma.

Non è la prima volta che Don Palamara viene minacciato: nell'ultimo mese la sua macchina è stata danneggiata due volte. Nel mirino, anche il vescovo che come lui condivide un messaggio di pace agli abitanti del paese.