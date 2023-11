Prete americano si innamora di una 18enne, la sposa e scappa con lei in Italia

di Redazione web

Un prete cattolico proveniente dall'Alabama, negli Stati Uniti, è sotto indagine dalle forze dell'ordine dopo aver sposato una giovane ragazza di 18 anni, mentre faceva volontariato in una scuola, ed essere fuggito in Europa insieme a lei. Il religioso, secondo The Guardian, ha sposata la ragazza in modo del tutto legale, tanto che la licenza matrimoniale è stata depositata nella contea di Mobile, in Alabama.

Halloween, il prete ai bambini fedeli: «Travestitevi dal Santo abbinato al vostro nome»

Dal documento emerge che il sacerdote, Alexander Crow, 30 anni, ha sposato la diciottenne, ex studentessa del liceo cattolico McGill-Toolen e l'arcidiocesi ha deciso di rimuoverlo dai suoi incarichi clericali, nonostante la sua grande esperienza nello studio teologico dei demoni e dell'esorcismo. Il prete, da sposato, non avrebbe più fatto ritorno dall'Italia.

L'arcidiocesi - riporta il Guardian - lo avrebbe accusato di aver "abbandonato il suo incarico" e di comportamento "totalmente disdicevole per un sacerdote". I genitori della ragazza non erano a conoscenza che la figlia sarebbe andata in Italia con lui.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA