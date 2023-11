«Il bidello ha contaminato il cibo della mensa scolastica con saliva, urine, feci e candeggina»: arrestato un 25enne

di Redazione Web

Un bidello di una scuola elementare del New Jersey è stato arrestato con l'accusa di aver messo candeggina, saliva, urina e feci nel cibo della mensa. Lo riferisce il Mirror. Il 25enne, Giovanni Impellizzeri, è accusato di vari reati per la manomissione di cibo presso la Elizabeth Moore School nel distretto scolastico di Upper Deerfield.

Le indagini

Le indagini che hanno portato alla scoperta choc sono partite dopo una segnalazione, in cui si evidenziava che il collaboratore scolastico aveva pubblicato sui social dei contenuti in cui sembrava compiere atti sessuali con oggetti inanimati all'interno dell'edificio. I post segnalati alla scuola hanno fatto sì che venisse coinvolta la polizia che ha avviato un'indagine. Durante i sopralluoghi è emerso che l'uomo avrebbe contaminato cibi e utensili della mensa scolastica con fluidi corporei come saliva, urina e perfino feci.

Le indagini

Immediate le reazioni dei genitori dei figli che parlano di un attentato alla salute pubblica e temono per i loro figli. «Non avevo idea che potesse accadere una cosa simile», spiega una mamma alla stampa locale; «Sto impazzendo in questo momento. Devo prendere mio figlio e fargli fare un intero esame medico perché non ho idea di cosa possa aver ingerito».

La reazione della scuola

La scuola, che ha dichiarato di essere completamente all'oscuro dei fatti, si è scusata con le famiglie e ha sospeso l'operatore. Ora si procederà anche con degli esami sul 25nne per valutare se ha qualche malattia che potrebbe aver trasmesso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA