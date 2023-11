Finto maestro insegna per 5 mesi ma non aveva il diploma, la preside: «Me ne sono accorta dagli errori di grammatica»

di Redazione web

Ha insegnato come maestro elementare in una scuola di Cremona, dove aveva firmato un contratto a tempo determinato, ma non aveva alcun titolo di studio valido per l'insegnamento. Anzi, a tradire il 50enne Umberto D'Amato, napoletano residente a Salerno, sarebbero stati proprio gli errori di grammatica che la dirigente scolastica gli aveva notato commettere. Ora il fantomatico maestro, che ha insegnato da settembre 2022 fino a gennaio di quest'anno, è indagato per esercizio abusivo della professione, falsità materiale e truffa ai danni dello Stato.

Il finto maestro

Secondo gli accertamenti svolti dalla polizia di Stato, D'Amato ha stipulato un contratto di insegnamento a tempo determinato presso un istituto scolastico di Cremona e ha poi effettivamente esercitato per cinque mesi senza averne i requisiti.

