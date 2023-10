«Organizza lezioni online, le annulla perché ha il cancro e si tiene i soldi»: denunciano i genitori. La replica della maestra

di Redazione web

Decine di denunce: una truffa clamorosa, che ha dell'incredibile. Louise Handley, 50 anni, avrebbe sottratto centinaia di sterline con l'inganno a diverse famiglie inglesi. Fingendosi una docente, offriva lezioni online a studenti bisognosi di aiuto per migliorare a scuola; dopo aver intascato i soldi, la presunta insegnante cancellava gli appuntamenti su Zoom, tenendosi i soldi dei genitori dei ragazzi. Lo rivela il Daily Mail. Louise, inoltre, avrebbe tentato di applicare lo stesso metodo anche ai danni di famiglie statunitensi e canadesi.

La presunta truffa

Dopo il periodo pandemico, le lezioni online si sono diffuse esponenzialmente, non solo in Inghilterra. Louise Handley, laureata in psicologia, avrebbe approfittato della fiducia di numerose famiglie: il più delle volte, annullava gli appuntamenti con un pretesto: la scoperta di un tumore maligno, o un figlio malato.

I genitori accusano la maestra

Nonostante le tante segnalazioni di truffa, i genitori vittima della presunta docente si ritengono del tutto abbandonati dalle forze dell'ordine. Alcune famiglie hanno anche denunciato la donna, senza ottenere giustizia. Una delle malcapitate ha dichiarato: «Ci ha mentito. Come si può fare una cosa simile? Sta derubando persone ignare e nessuno sta facendo niente per fermarla». Il Daily Mail ha chiesto a Louise Handley un commento, e questa è stata la sua risposta: «Ho un tumore. Non potete perseguitare una persona che lotta per la vita. Questa storia mi sta distruggendo, vi fornirò tutte le prove».

