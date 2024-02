Vittorio Emanuele Parsi torna in tv dopo il malore: «Servirà del tempo per riprendermi del tutto». Monica Maggioni commossa: che emozione

Il professore Vittorio Emanuele Parsi è tornato in tv dopo il malore che lo ha colpito il 29 dicembre 2023 e ha rischiato la vita. Parsi è stato accolto nello studio di "In Mezz'ora", dove era solito essere ospite per discutere di tematiche geopolitiche e attualità, essendo lui professore ordinario di Relazioni internazionali alla Cattolica di Milano e rinomato esperto di geopolitica. Prima di entrare nel vivo della discussione sul secondo anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina, la conduttrice e giornalista Monica Maggioni ha voluto salutare e ringraziare il professore per essere presente e, nel dargli il benvenuto, il pubblico a casa ha sentito il suo leggero tremolio di voce e commozione per il momento toccante.

Oggi alle 14.40 torno a @Inmezzorarai con Monica Maggioni. Emozionato come fosse la prima volta. — Vittorio Emanuele Parsi (@VEParsi1) February 25, 2024