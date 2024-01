Shiva, dal carcere arriva il nuovo brano "Milano shotta freestyle": «Parlo direttamente dall'inferno»

Il 24enne Andrea Arrigoni, conosciuto con il nome d'arte Shiva, ha rilasciato un nuovo brano ("Milano shotta freestyle") direttamente dal carcere di San Vittore a Milano. La canzone, accolta con calore ed entusiasmo da altri artisti e migliaia di fan, parla proprio delle vicende che lo hanno coinvolto negli ultimi mesi.

Il testo, infatti, sembra far riferimento alla sparatoria davanti alla sua casa discografica, al successivo arresto per tentato omicidio e al suo soggiorno in carcere.