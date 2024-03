«Sono una maestra e un bambino mi ha scritto che avrebbe ucciso tutti i compagni: il giorno dopo era di nuovo in classe»

Fare l'insegnante è certamente una grossa responsabilità, un lavoro che richiede passione e la consapevolezza dell'impatto che si ha su tante menti giovani e impressionabili. Avere a che fare con bambini e bambine di cui non si conosce molto e la cui vita familiare rimane per la maggior parte oscura e nascosta è spesso un problema ed è per questo assolutamente necessario supportare il personale scolastico con la stessa serietà con cui si richiede loro di gestire le classi.

Sempre più spesso, però, sembra che questo sostegno venga meno, proprio come è successo a Ms. Craver, una maestra di scuola elementare negli Stati Uniti. In un video pubblicato su TikTok, la donna ha raccontato di aver ricevuto un messaggio in privato da un bambino della sua classe in cui scriveva che avrebbe ucciso tutti i compagni.

Dopo che l'insegnante ha riportato la questione alla dirigenza e ai genitori, tuttavia, non è stato preso alcun provvedimento esplicito e il giorno dopo il bambino era nuovamente seduto al suo banco.