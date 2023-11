Shakira, multa da 7 milioni di euro per evitare il carcere: così ha ammesso di aver frodato il fisco La sentenza è definitiva, pertanto Shakira non dovrà sottoporsi ad alcuna udienza di un processo che, come previsto, avrebbe avuto un forte impatto mediatico







di Hylia Rossi Il primo giorno di processo per Shakira, la celebre cantante colombiana che ha ammesso di aver frodato il Tesoro spagnolo per 14,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014. Dopo settimane di trattative, la star ha patteggiato la pena e ha trovato un accordo con i suoi accusatori. L'accordo prevede una condanna a tre anni di reclusione e il pagamento di una multa di 7 milioni di euro. In cambio dell'accettazione dei fatti, l'intesa riduce radicalmente a pena richiesta per Shakira. Shakira, com'è cambiata la sua vita dopo la fine della relazione con Piqué La multa da capogiro per evitare la galera La condanna iniziale era di otto anni e due mesi di reclusione, ma l'ammissione di Shakira ha permesso una riduzione della pena. Inoltre, l'accordo prevede la sostituzione della pena detentiva con una multa (altri 432mila euro), così da non dover finire in carcere. La sentenza è definitiva, pertanto Shakira non dovrà sottoporsi ad alcuna udienza di un processo che, come previsto, avrebbe avuto un forte impatto mediatico circa la sua vita quotidiana a Barcellona negli anni in cui visse con l'ex difensore del Barça Gerard Piqué. Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 12:46

