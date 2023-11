Shakira, com'è cambiata la sua vita dopo la fine della relazione con Piqué

di Alessia Di Fiore

Shakira torna in Spagna per la prima volta dopo la separazione da Piqué, la pop star colombiana era a Siviglia per la "Latin Grammy Week".

In occasione del suo ritorno la cantante ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista alla rivista spagnola "Hola!", in cui ha parlato della sua nuova vita a Miami, del rapporto con i suoi figli e dei nuovi progetti a cui sta lavorando.

La nuova vita a Miami

Il trasferimento a Miami per lei e i figli è stata una boccata d'aria fresca, i bambini non le sono mai sembrati così felici e in pace, hanno preso benissimo il trasferimento e non stanno facendo fatica ad adattarsi.

«Pensavo di essere molto più fragile di quello che sono» ha dichiarato, «Ho potuto riprendere ciò che avevo lasciato dietro di me per molti anni, l’adattamento dei bambini alla nuova vita a Miami mi ha colpito. Non ho mai visto i miei figli così felici.

I nuovi progetti della star

«Sto chiudendo un album di cui sono molto entusiasta. Spero di pubblicarlo all’inizio del prossimo anno, e poi ci sarà un tour mondiale, il più grande e importante di tutta la mia carriera. Le persone del mio team hanno cercato di convincermi a cambiare i testi, ma non sono un diplomatico delle Nazioni Unite. Sono un’artista e, soprattutto, una donna. Sono sempre stata onesta con me stessa e con gli altri. Non posso vivere in un mondo in cui devo nascondere i miei sentimenti»

L'amore

La star ha rivelato di aver iniziato a dare importanza a un nuovo tipo di amore, quello che prova per i suoi figli e per la sua famiglia, la star ha infatti raccontato che senza l'aiuto di sua madre, non sarebbe riuscita ad andare avanti così velocemente.

