"Sergio Cammariere in concerto al Sistina", in un disco l'indimenticabile esibizione live dell'artista al Teatro Sistina di Roma

“Sergio Cammariere in concerto al Sistina” è disponibile in digitale dal 3 dicembre. In un disco la straordinaria esibizione regalata da Sergio Cammariere nel concerto del 5 maggio 2003 al Teatro Sistina di Roma.

Sergio Cammariere (Foto: Vittoria Fenati)

"Sergio Cammariere in concerto al Sistina"

“Sergio Cammariere in concerto al Sistina” è disponibile dal 3 dicembre: in digitale il lavoro che raccoglie l’intero, straordinario concerto sold out del cantautore del 5 maggio 2003 al Teatro Sistina di Roma.

Come nel caso di grandissimi artisti, i dischi dal vivo vengono, il più delle volte, compilati attraverso una selezione di vari concerti al fine di inserire le versioni migliori. Sergio Cammariere (come altri artisti) non ha mai suonato una stessa canzone due volte in maniera identica. Questo perché anche le canzoni sono dentro al flusso del divenire. Del “tutto scorre”. Quindi, ogni volta le stesse creazioni si ripresentano sempre uguali nel testo e nella musica, ma con delle piccole sfumature emozionali che le rendono ogni volta nuove a sé stesse. L’idea che si è affermata è stata quella di pubblicare questo unico concerto, questo incredibile evento, con tutta l’energia dell’irripetibile momento, un documento inedito, qualcosa che, tra l’altro, mancava a suggellare e confermare, una volta di più, il grandissimo talento musicale ed interpretativo di Sergio Cammariere, caso unico nel panorama della nostra musica.

Ad aprire l’album My song, che fa da apripista ad altri 13 brani tra i più amati, nati dal pianoforte di Cammariere e la penna di Roberto Kunstler, come Sorella mia, Tutto quello che un uomo, Cantautore piccolino e Dalla pace del mare lontano, singolo di cui è disponibile anche il videoclip ufficiale tratto dal live.

Online anche il backstage del concerto

Ad accompagnare il Maestro Cammariere nel live la sua famiglia musicale: Fabrizio Bosso (tromba), Olen Cesari (violino), Luca Bulgarelli (contrabbasso), Amedeo Ariano (batteria) e Simone Haggiag (percussioni). Il missaggio è di Arturo Pellegrini e il mastering di Luca Bulgarelli. Il disco è prodotto da Sergio Cammariere, Jando Music, Matteo Pagano per Millesuoni e Aldo Mercurio, distribuzione Believe Digital.

Tracklist:

1.My Song

2.Spiagge lontane

3.Sorella mia

4.Le porte del sogno

5.Canto nel vento

6.Tempo perduto

7.Per ricordarmi di te

8.Apri la porta

9.Cambiamenti del mondo

10.Dalla pace del mare lontano

11.Tutto quello che un uomo

12.Cantautore piccolino

13.Paese di goal

14.Vita d’artista.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA