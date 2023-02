Sanremo: La Fine di Nesli non ha mai... fine e torna sul palco dell'Ariston, reinterpretata da Lazza ed Emma Marrone

A tredici anni dal lancio del singolo “La fine”, si torna a parlare del talento di Nesli, il cantautore di Senigallia il cui vero nome è Francesco Tarducci, che negli anni ha saputo reinventarsi, crescere e far evolvere la sua musica. Scoperto e supportato da Eugenio Scotto, uno dei più noti talent scout italiani e fondatore dell'agenzia One Shot, il cantante ha iniziato la sua carriera in giovane età facendosi valere nel panorama musicale italiano.

“È un onore per me che, nella tanto ambita serata dei duetti di Sanremo, Lazza ed Emma Marrone cantino “La Fine”, uno dei brani che più sento mio e che penso accomuni tutte quelle persone che hanno attraversato un periodo difficile nella propria vita. Era il 2005 quando ho scritto il testo, avevo solo 24 anni, e la canzone è nata con l’obiettivo di segnare la fine della mia carriera, ma così non è stato, anzi è stato un vero e proprio trampolino di lancio di quello che pensavo fosse ormai destinato a finire” commenta Nesli. “Ed è proprio per questo che sono felice che il mio singolo ritorni sotto le luci della ribalta del palco più ambito della storia della musica italiana, reinterpretato da due artisti di questo calibro e di cui ho molta stima.

Sarà sicuramente una nuova versione, con un tocco magico creato dalla perfetta collaborazione tra il genere urban del giovane Lazza, che ha avuto un grande successo nell’ultimo anno, e il timbro iconico di Emma Marrone, per cui tra l’altro ho scritto personalmente il testo di “Dimentico tutto” nel 2013. Mi piace pensare che i miei colleghi si possano immedesimare nel testo, soprattutto nelle prime tre righe, e pensarlo come loro, creando qualcosa di nuovo e diverso”. Prodotta nel 2009, "La fine" ancora oggi è uno dei brani rap più iconici e radiofonici degli ultimi anni, tanto che nella prima settimana di lancio riuscì ad ottenere più di 10.000 visualizzazioni al giorno.

Un testo che unisce l'anima rap e da cantautore del cantante, e che racconta in modo autobiografico tutti i sacrifici fatti per emergere, con la speranza di un futuro migliore. Un testo che ha sicuramente segnato e supportato i giovani come lui che hanno potuto rispecchiarsi nelle sue parole, che invitano a lottare e a non aver paura della fine, ma anzi affrontarla a testa alta, senza abbattersi. Nel futuro del cantante ci sono numerosi e diversi progetti discografici: dal lancio del nuovo disco a marzo, al tour estivo, fino all’obiettivo di scrivere canzoni per altri artisti e portare avanti la sua carriera di autore.

