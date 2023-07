Salmo contro Luché: la vera hit estiva è il loro dissing e c'entra anche Damiano dei Maneskin

di Redazione web

Non è la prima volta che due cantanti si insultano a suon di dissing, ma per Salmo e Luchè è una vera e propria questione di differenze di stile. I due rapper, diversi per origini territoriali e tipologia di pubblico, hanno dimostrato di avere un grande talento nel trasformare in musica le proprie "opinioni divergenti".

Il dissing tra i due sta animando la scena rap italiana: saranno le loro pillole su Youtube a diventare le vere hit estive? Intanto hanno coinvolto anche Damiano dei Maneskin.

Scopriamo insieme cosa è successo.

Luchè vs Salmo

I due cantanti vivono di differenti vedute. Luché nasce con i Co' Sang, gruppo musicale formato da Luca Imprudente, suo vero nome e Ntò, altro rapper napoletano. Già con il collega, nei primi anni 2000, Luchè influenzò la scena rap napoletana e il talento del gruppo divenne spesso oggetto di featuring con artisti come Marracash e Guè Pequeno. La sua musica, per quanto sia rimasta spesso legata al territorio campano, ha dimostrato ampiamente negli scorsi anni quanto potesse raggiungere un pubblico smisurato, ottenendo numeri elevati anche con brani in dialetto partenope.

Salmo, dal canto suo, viene da uno stile underground e rock che ha raggiunto un successo elevato solo grazie al suo talento e alla sua Machete Crew con la quale ha costruito un immaginario rap che è rimasto nell'hip hop, nonostante le contaminazioni trap.

L'inizio del dissing

Il 4 luglio, Luchè ha pubblicato il suo nuovo brano intitolato Estate dimmerda 2. Il titolo deriva da una canzone che Salmo aveva pubblicato nel 2017. Nel suo pezzo di risposta Luché dice «Tu cerchi hype per il peggio 64bars live», in riferimento è ai commenti fatti su di lui dal Salmo nella registrazione dei Red Bull 64bars, un freestyle registrato la settimana scorsa negli studi di Red Bull e in cui veniva preso in causa proprio Luchè.

Su Instagram è stato commentato da Damiano dei Maneskin con «Ouch» e l’emoticon di un occhio nero, di chi è stato colpito.

Nello scontro anche Damiano dei Maneskin

La replica di Salmo non è tardata e il cantante sardo ha pubblicato "Dove volano le papere". Successo immediato per questa nuova pagina del dissing che è stata accompagnata da un messaggio a Damiano: «Non lo dici ora “Ooucch"?».

La sfida poi è proseguita con "Ho paura di uscire", nuove barre che volano dalla Campania alla Sardegna. I social sono invasi da questo scontro che al momento è fermo con la contromossa di Salmo con "Stupido gioco del rap 2". Che tira di nuovo in ballo il cantante romano nel suo affondo finale a Luchè: «Tu puoi fare solo le mie cover con la gonna, Damianeskin».

Come andrà a finire non è dato sapere, ma per il momento, i due artisti hanno regalato delle perle musicali al proprio pubblico, movimentando (finalmente) l'estate italiana dalle solite hit orecchiabili.

