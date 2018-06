Russell Crowe a Roma per presentare il musical de Il Gladiatore, immancabile la sciarpa giallorossa

di Enrico Chillè

Klopp: «Russell Crowe gladiatore nel mio centrocampo». Ma lui: «No, forza Roma»

Un evento unico nel suo genere, alla cui presentazione non poteva non mancare il grande protagonista. L'attore, infatti, è approdato aper presentare l'evento del Circo Massimo dedicato a Il Gladiatore, il film che lo ha reso celebre in tutto il mondo., infatti, nella cornice delandrà in scena l'evento in cui, alla proiezione del lungometraggio, sarà affiancata un'orchestra di oltre 200 musicisti che suoneranno dal vivo le musiche del film, con tanto di coro e voce solista, quella di. Alla presentazione di oggi a piazza Euclide, oltre a Russell Crowe, c'era anche il collegaL'attore neozelandese, decisamente invecchiato e appesantito rispetto a 18 anni fa, quando uscì Il Gladiatore, ha posato poi con la, squadra di cui è un appassionato tifoso (e non ne ha mai fatto mistero). «Forza Roma!», ha gridato Russell Crowe, prima di legare la sciarpa al collo di Tomas Arana.