Un omaggio straordinario, reso più speciale da un amico storico che, nel corso di una carriera cinquantennale, ha firmato con lui parecchie canzoni. Si tratta di, il nuovo progetto discografico didedicato a, uscito il 2 marzo ad anticipare la ricorrenza del settantacinquesimo compleanno del geniale cantautore.Un album che,propone live per celebrare musica e parole dell’immortale artista bolognese, con le canzoni del suo repertorio e quelle scritte insieme.Oltre a 4/3/1943, Tu non mi basti mai, Piazza grande, Henna, Attenti al lupo, Quale allegria, Chissà se lo sai, Futura, Canzone, Cara e Come è profondo il mare, la scaletta prevede Almeno pensami, l’inedito di Dalla presentato all’ultimo Festival di Sanremo, vincitore del premio della Critica. Ron - che il 2 giugno al Teatro Romano di Verona, con altri colleghi, sarà protagonista del concerto-tributo a Dalla - ha detto: «Dopo la sua scomparsa, sono rimasto in silenzio. Oggi è il momento di tornare a dedicare un po’ del mio tempo a Lucio e far sentire quanto gli volessi bene».E ancora: «Lucio suonava il pianoforte in modo semplice, quando ci faceva ascoltare dal vivo nuove cose rimanevamo tutti rapiti, in quel poco c’era una magia unica, il valore dell’essenzialità. Con questo spirito mi sono avvicinato all’album, cercando di leggere tutto con semplicità, con pochi strumenti, nelle mani di tre grandi musicisti, Elio Rivagli alla batteria, Roberto Gallinelli al basso e Giuseppe Barbera al pianoforte».riproduzione riservata ®Ron live con Lucio!, 7 maggio ore 21, all’Auditorium, viale Pietro de Coubertin 30, Roma / sala SinopoliBiglietti da 35 a 69 euro all’892101 e su www.ticketone.it, info 0680241281, www.auditorium.com(foto R. Ambrosio)