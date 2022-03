Roby Facchinetti positivo al Covid, slittano le date di Milano e Firenze: il calendario aggiornato

Roby Facchinetti positivo al Covid. Per il cantautore bergamasco uno stop forzato che costringe ad una inevitabile riprogrammazione del suo Symphony Tour: cambiano le date previste per i concerti di Milano e Firenze, inizialmente programmati per martedì 29 marzo e per lunedì 4 aprile. Viene invece annullata la data del 7 aprile a Mantova, non essendo possibile riprogrammarla.

La data del 29 marzo al Teatro Lirico di Milano sarà recuperata il 3 maggio, quella del 4 aprile al teatro Verdi di Firenze sarà invece recuperata il 24 maggio. Per quanto riguarda la data di Mantova, che non sarà recuperata, chi ha acquistato il biglietto potrà ottenere il rimborso richiedendolo tramite la procedura su TicketOne.

Questo il calendario aggiornato del Symphony Tour di Roby Facchinetti:

09 Aprile Roma Teatro - Della Conciliazione

03 Maggio Milano - Teatro Lirico (recupero del 29 marzo)

05 Maggio Treviso - Teatro Mario del Monaco

16 Maggio Torino - Teatro Alfieri

24 Maggio Firenze - Teatro Verdi (recupero del 4 aprile)



