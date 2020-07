Teatro San Carlo, in Piazza Plebiscito per Beethoven c'è anche Roberto Fico

Anche il Presidente della Camera Roberto Fico, in piazza del Plebiscito, a Napoli, ha preso parte al concerto sinfonico «Ludwig van Beethoven - IX sinfonia», dell'Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo, con il direttore Juraj Valčuha e maestro del coro Gea Garatti Ansini.

In piazza, come per le altre serate della rassegna estiva 2020 del Teatro di San Carlo, realizzata con il sostegno della Regione Campania, sono state approntate misure anti Covid: misurazione della temperatura ai varchi d'ingresso e mascherine. Tra gli altri, erano presenti Antonio Bassolino, con la moglie Anna Maria Carloni, il prefetto di Napoli Marco Valentini, il questore Alessandro Giuliano.



Il palco costruito al Plebiscito è lungo 1500 metri, sullo sfondo c'è Palazzo Reale. All'esterno delle transenne, molte persone hanno ascoltato il concerto, in tanti si sono seduti sulla scalinata della Basilica di San Francesco di Paola e qualcuno ha persino portato con sé una sedia per stare più comodo.

