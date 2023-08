Ricky Martin parla del divorzio dal marito Jwan Yosef: «Decisione presa prima della pandemia»

di Redazione web

Ricky Martin, il mese scorso, aveva annunciato il divorzio dal marito Jwan Yosef con il quale ha due bambini. La separazione del cantante dall'artista aveva lasciato i fan della coppia senza parole, dato che, i due in sei anni di matrimonio non avevano mai vissuto nessuna crisi. Ora, per la prima volta, Ricky Martin ha parlato del divorzio dal compagno e lo ha fatto durante un'intervista rilasciata a Telemundo.

Le dichiarazioni di Ricky Martin

Dopo l'annuncio del divorzio dal marito Jwan Yosef, Ricky Martin non era più tornato sull'argomento. Qualche ora fa, ha però rilasciato un'intervista a Lourdes Collazo, giornalista di Telemundo (poi, riportata dal tabloid ETOnline), alla quale ha spiegato: «Quando il pubblico lo ha scoperto, avevamo già attraversato un processo di elaborazione del dolore. Io e Jwan saremo sempre una famiglia. Abbiamo due figli che cresceremo insieme e questa non è una decisione recente. Abbiamo pensato come organizzare questa situazione molto tempo fa, è una cosa precedente alla pandemia».

Nonostante, sia stata una scelta presa in comune e tenuta segreta fino a poco tempo fa, la notizia della separazione ha lasciato i fan molto dispiaciuti.

L'annuncio del divorzio

Ricky Martin e Jwan Yosef hanno annunciato la loro separazione con un comunicato diramato sui social in cui scrivevano di avere vissuto una storia lunga, intensa e piena di passione che, però, era ormai giunta al termine.

