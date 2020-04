Ranzy: «Mi ero lasciato con la ragazza e facevo un lavoro che odiavo: ecco come è nato Evado, il mio nuovo singolo»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 16:22

È disponibile sulle principali piattaforme digitali (Spotify, iTunes, Apple Music, Amazon, Amazon Music, TIMMusic e Tidal) Evado, nuovo singolo di Ranzy (vero nome Andrea Randazzo). Il brano, in streaming e download dallo scorso 31 marzo, arriva dopo il precedente Caran D’Ache, rilasciato ufficialmente il 13 settembre 2019.Intenso e coinvolgente, Evado è il racconto moderno di quanto possa essere difficile affrontare la quotidianità, anche nei suoi momenti più comuni, quando qualcosa dentro di sé si rompe. Al centro delle rime, infatti, RANZY pone un tema delicato come quello della depressione, trattato in maniera del tutto personale, senza ipocrisie né retorica.«Mi ero lasciato con la ragazza e facevo un lavoro che odiavo: vendevo caffè in un negozio e spesso mi ritrovavo a scrivere durante l’ora di pausa – dichiara l’artista – Cercavo un’evasione da quel posto di lavoro che mi serviva solo per pagarmi le registrazioni del disco.»«È la depressione causata dalla solitudine, affrontata però come uno stimolo per risalire dal fondo e messa in relazione con gli alti e bassi che ognuno di noi ogni giorno deve affrontare. – continua RANZY – Nel ritornello, infatti, il termine “e-vado” è ambivalente: esprime sia la voglia di evadere sia il movimento che si fa andando verso qualcosa. In questo caso, su e giù come l’umore.»Dal 2 aprile è visibile anche il videoclip ufficiale di Evado (a questo link), per la regia di Brace Beltempo, che ha superato le 80mila visualizzazioni solo su YouTube; a questi numeri si aggiungono, poi, oltre 50mila views del video su Facebook e più di 2mila riproduzioni quotidiane del brano su Spotify, per un totale che supera 150mila ascolti.Proprio in merito allo script del video, il rapper racconta: «Il regista ha tratto ispirazione da un suo luogo d’infanzia, il piccolo borgo antico di Borgio Verezzi in Liguria. Le immagini raccontano la sensazione di sentirsi in gabbia e la speranza che qualcuno (o qualcosa) ci possa salvare. Nel video c’è tutta la solitudine di Ranzy, completamente solo su un promontorio in cerca della propria evasione guardando il panorama a strapiombo sul mare.» Solo la musica, con le sembianze di una sirena, potrà a salvare il giovane dal fondo di quelle acque.Evado, insieme al precedente singolo Caran D’Ache, saranno contenuti nell’album “Andrea”, la cui pubblicazione è prevista entro il 2020. Il progetto mette al centro tematiche di interesse sociale con le quali raggiungere anche il pubblico giovanissimo veicolando messaggi e valori positivi.Da sempre sensibile alle tematiche d’impegno sociale, Andrea Randazzo, in arte RANZY (Busto Arsizio - VA, 1991), si dedica alla musica fin dagli anni della scuola coltivando in particolare Rap e Hip Hop. Nato sordo dall’orecchio destro per una malformazione congenita, Andrea ha affrontato la perdita della madre e ha cominciato a trasferire nelle sue rime tutte le sue emozioni e i suoi pensieri.Dopo il Mixtape del 2009 (“Fear And Loathing” con il primo gruppo, Singapore Slim), RANZY ha pubblicato due EP (“#Resilienza” e “Gordon Ranzy Who”) e dal 2017 è al lavoro sulle tracce del prossimo album intitolato “Andrea”.