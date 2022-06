Premio Tenco 2022, ecco i nomi dei finalisti delle prestigiose Targhe

Svelati oggi i finalisti delle Targhe Tenco 2022, il maggior riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno (dall’1 giugno 2021 al 31 maggio 2022). Artisti e progetti discografici trasversali nei generi e votati dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti musicali ed esperti di musica.

Le sezioni sono sei: 4 riservate ai cantautori (canzone singola, disco in assoluto, disco in dialetto, opera prima), 1 riservata a interpreti di canzoni non proprie e 1 riservata agli album collettivi a progetto, ovvero compilation di vari interpreti costruite su un tema esplicito e dichiarato in grado di unire tutte le canzoni, il cui riconoscimento va al produttore.

In questa prima fase la giuria ha votato i finalisti delle sei sezioni, di cui il dettaglio di seguito in ordine alfabetico. Le sezioni Miglior disco e Opera prima contengono più nomination in conseguenza agli ex aequo, contro le tradizionali cinque delle altre categorie. Dopo la seconda votazione, che terminerà il 9 luglio, verrà proclamato il vincitore di ogni sezione. Non esistono candidature in quanto i giurati votano liberamente secondo quanto ascoltato nel corso dell’anno.

DISCO IN ASSOLUTO: Erika Boschiero (Respira); Giovanni Caccamo (Parola); Cristina Donà (DeSidera); Max Manfredi (Il grido della fata); Marracash (Noi, loro, gli altri); Federico Sirianni (Maqroll).

MIGLIOR ALBUM IN DIALETTO: ‘A67 (Jastemma); Nino D’Angelo (Il Poeta che non sa parlare); Manutsa [Parru cu tia (La voce delle donne)]; James Senese (James is back); Davide Van De Sfroos (Maader Folk).

OPERA PRIMA: Ariete (Specchio); Blanco (Blu Celeste); Ditonellapiaga (Camouflage); Djelem Di Mar (Voci oltre); Isotta (Romantic Dark).

INTERPRETE DI CANZONI: Peppe Barra (Cipria e caffè); Simona Molinari (Petali); Olden (Questi anni - Dieci brani inediti di Gianni Siviero); Mario Venuti (Tropitalia); Cristina Zavalloni (Parlami di me - Le canzoni di Nino Rota).

CANZONE SINGOLA: Alessandro D'Alessandro con Elio & David Riondino (Tiritera delle canzoni che volano); Cristina Donà (Desiderio); Elisa (O forse sei tu); Rancore (Freccia); Andrea Tarquini (In fondo al '900); The Zen Circus feat. Brunori Sas (Ok Boomer).

ALBUM COLLETTIVO A PROGETTO: Capo Verde, Terra d'Amore - Il Vinile; Lella per sempre; Music for Change #21; Parole liberate; The Gathering.

Tutte le informazioni sulle Targhe Tenco si possono trovare all’indirizzo: www.clubtenco.it

Le Targhe Tenco verranno consegnate nell’edizione 2022 della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco) che si terrà il 20, 21 e 22 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Giugno 2022, 17:14

