Pink, la cantante positiva al coronavirus: «Io e mio figlio di 3 anni contagiati». E dona un milione di dollari alla ricerca

Laha annunciato di essere positiva alinsieme aldi tre anni, Jameson, e ha deciso diper sostenere la lotta alnegli Stati Uniti.La quarantenne, vero nome Alecia Beth Moore, ha pubblicato un post con una foto su Instagram per comunicare ai fan la notizia.«Due settimane fa, io e mio figlio di tre anni, Jameson, abbiamo cominciato a mostrare i sintomi di COVID-19. Fortunatamente, il nostro medico di base ha avuto accesso ai test e io sono risultata positivo. La mia famiglia stava già restando a casa e abbiamo continuato a farlo per le ultime due settimane, seguendo le istruzioni del nostro medico», scrive la cantante.«Solo pochi giorni fa abbiamo rifatto il test e per fortuna ora siamo negativi. È una parodia assoluta l'incapacità del nostro governo di non rendere i test più ampiamente accessibili. Questa malattia è grave e reale. Le persone devono sapere chee dobbiamo rendere i test gratuiti e più ampiamente accessibili per proteggere i nostri bambini, le nostre famiglie, i nostri amici e le nostre comunità», continua il post.«Nel tentativo di supportare gli operatori sanitari che ogni giorno combattono in prima linea, sto donando $ 500.000 al Fondo di emergenza dell'ospedale della Temple University a Filadelfia in onore di mia madre, Judy Moore, che ha lavorato lì per 18 anni nel Cardiomiopatia e nel centro trapianti di cuore. Inoltre, sto donando $ 500.000 al fondo di crisi COVID-19 del sindaco della città di Los Angeles. GRAZIE a tutti i nostri professionisti sanitari e a tutti nel mondo che stanno lavorando così duramente per proteggere i nostri cari. Siete i nostri eroi! Le prossime due settimane sono cruciali: per favore, restate a casa», conclude.