Coronavirus Usa, Trump: «Chi non ha assicurazione sanitaria sarà curato gratis»

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Aprile 2020, 09:17

ha annunciato che ilusando fondi dal pacchetto di aiuti economici da $ 2,2 trilioni che il presidente ha firmato la settimana scorsa.«Posso così orgogliosamente annunciare che gli ospedali e gli operatori sanitari che curano i pazienti con coronavirus non assicurati saranno rimborsati dal governo federale utilizzando i fondi del pacchetto di aiuti economici», ha detto il presidente al suo briefing quotidiano sulla stampa.«Ciò dovrebbe alleviare qualsiasi preoccupazione per gli americani non assicurati nella ricerca del trattamento con coronavirus», ha aggiunto.Il suo annuncio arriva lo stesso giorno in cui un rapporto federale ha mostrato che oltre 700.000 posti di lavoro sono stati persi a marzo dopo la chiusura di molte aziende a causa del coronavirus. Quasi 10 milioni di americani hanno fatto domanda per l'indennità di disoccupazione nelle ultime due settimane di marzo.