Peter White, il disco d'oro per la hit "Narghilè" e il concerto all'Auditorium: «Quando l'ho detto a papà si è commosso»

di Redazione Web

Peter White, il 27enne cantautore romano, ha raccontato con orgoglio i preparativi e le emozioni che accompagneranno la sua prossima esibizione del 12 gennaio all'Auditorium, un traguardo per lui estremamente importante. Il suo entusiasmo è emerso quando ha raccontato della conversazione col papà: «Quando gli ho detto che mi sarei esibito all’Auditorium, gli si sono illuminati gli occhi. Se passi di lì, significa che ce l’hai fatta. Oppure, come nel mio caso, che ce la stai facendo», ha raccontato al Messaggero.

La carriera del cantante

Con un Disco d'oro conquistato nel 2020 per la hit "Narghilè", Pietro Bianchi, il suo vero nome, è parte integrante della nuova scena cantautorale romana, affacciato al circuito indie pop insieme ad artisti di spicco come Tommaso Paradiso, Calcutta e Gazzelle.

Il concerto all'Auditorium

Il cantautore ha parlato del suo prossimo concerto, fissato per il 12 gennaio nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica, dove presenterà dal vivo il suo ultimo album "Acqua e zucchero", pubblicato lo scorso ottobre: «Sarà il concerto più importante della mia carriera finora», ha detto.

Chi ci sarà

Tra gli ospiti, ci sarà l'amico Galeffi, con cui canterà dal vivo per la prima volta il duetto "Qualcosa in mezzo ai denti".

Nel live ripercorre le tappe salienti della sua carriera, dai primi passi nel 2017 con "Birre chiare" fino all'uscita dell'ultimo album "Acqua e zucchero" nel 2022. Potrebbe essere l'anno della consacrazione per Peter White, ma la testa rimane sulle spalle e i piedi per terra, perché si sa «chi troppo vuole nulla stringe». Prima e dopo il concerto si potranno acquistare le copie del suo ultimo album. Copie fisiche, tangibili, collezionabili, perché va bene lo streaming, va bene Spotify, ma «stringere tra le mani il cd o il vinile del tuo disco - ha concluso - ti fa provare sensazioni magiche».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA