Orchestraccia, da Trilussa al rap

C'è Trilussa e Petrolini, c'è il rap e il rock. Ci sono le ballate romantiche e i pezzi di denuncia. Eccola l', un'insalata di tradizione e modernità, di teatro e musica, di risate e serietà. Tutto rigorosamente in salsa romana.La, composta da Marco Conidi, Edoardo Pesce, Luca Angeletti e Giorgio Caputo, ha pubblicato già due dischi che hanno scalato le classifiche di Spotify. Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive ma il meglio di sé lo dà nei live che trasformano sempre in una grande festa a cui prendono parte anche il pubblico e una lunga schiera di amici e colleghi della band trasformando ogni concerto in qualcosa di unico. Basti pensare agli artisti che hanno ospitato nel loro secondo album Canzonacce: da Francesco Montanari (il Libanese della serie Romanzo Criminale) che canta in Sole a mezzanotte o l'attore Stefano Fresi in Barcarolo romano. Mentre il primo disco è stato lanciato dal pezzo Lella il cui video interpretato da Vanessa Incontrada, Ambra Angiolini, Sabrina Impacciatore ed Elda Alvigini.L'appuntamento per il concerto è per domenica 17 alla, dove verranno riproposte le canzoni dell'ultimo disco: dall'omaggio rap a Petrolini con il pezzo Gigi er Bullo, al brano Ovunque tu sarai già inserito nell'omonimo film con Ricky Memphis, ma anche le hit dell'album di esordio come Lella, Emozione Fortissima. «Nel primo disco abbiamo inserito Lella - spiegano Conidi e Pesce (l'intervista visibile su www.leggo.it) - come pezzo per sensibilizzare il pubblico contro la violenza sulle donne. Nel secondo abbiamo utilizzato i versi di Petrolino contro il bullismo che è una piaga sempre più presente nelle strade (ma anche su internet) delle nostre città».Giorgio Caputo non ha dubbi: «Alla Cavea non abbiamo mai suonato e siamo emozionati - dice - Ma sono certo che domenica sarà una grande festa. Presenteremo pezzi inediti (nuovo album in arrivo? ndr) e ci saranno tanti ospiti che però non riveliamo». Le premesse ci sono tutte. E dopo una festa a sorpresa sulle rive del Tevere. (D. Des.)