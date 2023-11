"Now and Then - The last Beatles song", il film documentario in diretta questa sera su Rtl 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta

di Redazione web

Immagini inedite e le voci originali dei Beatles. Un’esclusiva imperdibile in radiovisione. Tutto questo è lo short film Now and then – The last Beatles song, che sarà trasmesso stasera (1 novembre 2023) alle 20.30 a reti unificate su Rtl 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta. Subito dopo, in studio, durante Protagonisti, il commento del giornalista Stefano Mannucci, voce di Radiofreccia e vera enciclopedia vivente della musica. Al suo fianco Francesco Fredella, Gianni Simioli, Francesco Taranto e Gloria Gallo in collegamento dall'aeroporto di Roma Fiumicino.

Now and then - The last Beatles song sarà disponibile anche on demand, in esclusiva per 24 ore, su RTL 102.5 Play.

Beatles, esce l’inedita “Now And Then”: «Recuperata la voce di John Lennon»

Il film documentario

"Now And Then - The Last Beatles Song” è un film documentario della durata di 12 minuti, scritto e diretto da Oliver Murray.

Lorenzo Suraci, Presidente del Gruppo Rtl102.5, commenta: “Siamo orgogliosi di trasmettere in esclusiva per l'Italia, dalle 20.30 alle 21, in radiovisione il film documentario imperdibile dedicato ai Beatles. Blocchiamo la la programmazione delle nostre radiovisioni per dedicare spazio al gruppo più famosi degli ultimi due secoli»

Il brano "Now And Then” è l'ultimo inedito dei Beatles, che uscirà in contemporanea mondiale alle ore 15.00 (ora italiana) di giovedì 2 novembre via Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Il doppio lato A del singolo associa l’ultima canzone dei Beatles alla prima: il singolo UK di debutto della band del 1962, “Love Me Do”, completa perfettamente il cerchio. Entrambi i brani sono stati mixati in stereo e Dolby Atmos®️ mentre la copertina originale è stata realizzata dal rinomato artista Ed Ruscha. Il nuovo videoclip musicale di “Now And Then” debutterà venerdì 3 novembre.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Novembre 2023, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA